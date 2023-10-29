СМИ узнали детали об украинской беженке, разбившей семью британского миллионера

В материале указано, что украинка и британец всё ещё вместе. Также известно, что в момент начала их отношений Мария была замужем, однако как только история вышла в публичное поле, она получила "быстрый развод". Сейчас Полончук по-прежнему живёт в Британии: она открыла дизайнерский бизнес и называет себя Машей Эпштейн.