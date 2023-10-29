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29 октября, 04:04

СМИ узнали детали об украинской беженке, разбившей семью британского миллионера

Daily Mail: Разбившая семью британского миллионера украинка развелась с мужем

<p>Разбившая семью британского миллионера украинка Мария Полончук. Обложка X / <a href="https://twitter.com/mailonline/status/1718167609986695337" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Mail</a></p>

Разбившая семью британского миллионера украинка Мария Полончук. Обложка X / Daily Mail

СМИ рассекретили имя украинской беженки, разбившей семью британского миллионера Хакона Оверли. По данным Daily Mail, ею оказалась Мария Полончук, которая ради британца оставила мужа в Киеве.

В материале указано, что украинка и британец всё ещё вместе. Также известно, что в момент начала их отношений Мария была замужем, однако как только история вышла в публичное поле, она получила "быстрый развод". Сейчас Полончук по-прежнему живёт в Британии: она открыла дизайнерский бизнес и называет себя Машей Эпштейн.

О том, что бывший глава британской кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли бросил семью ради украинской беженки, стало известно в сентябре прошлого года. 52-летний бизнесмен приютил иностранку в собственном поместье, и вскоре у них завязался бурный роман. А спустя несколько недель мужчина решил бросить жену и детей ради новоиспечённой возлюбленной.

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Лайф также сообщал, что жительницы Британии стали массово жаловаться на беженок с Украины, которые уводят из семей их супругов и партнёров. Например, украинская беженка Софья Каркадым всего за десять дней увела мужа у приютившей её англичанки. Британка выгнала девушку, узнав об измене супруга. Однако тот ушёл с новой возлюбленной и вскоре разорился. Аналогичные ситуации наблюдаются и в других странах.

Оксана Попова
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