Забайкальская резня бензопилой: Нерадивый внук в пьяном угаре зарубил родного деда
Babr Mash: Житель Нерчинска во время запоя зарезал родного деда бензопилой
В городе Нерчинске Забайкальского края 74-летний местный житель стал жертвой расправы собственного внука. Как передаёт телеграм-канал Babr Mash, злоумышленник убил родственника во время очередного запоя с помощью бензопилы.
По данным канала, престарелый забайкалец постоянно жаловался на своего нерадивого внука по поводу того, что тот много пьёт и бьёт деда. К ним даже приходил участковый, который провёл беседу, но потерпевший отказался писать заявление. Это стало для него роковой ошибкой.
Спустя неделю после того, как к ним наведывалась полиция, 29-летний мужчина ушёл в очередной запой. 13 января между стариком и внуком на этой почве опять возник конфликт. В какой-то момент пьяный дебошир начал избивать деда и даже взял в руки бензопилу. В результате 74-летний житель Забайкалья скончался на месте, а его молодого родственника упрятали за решётку. Последнему грозит до 15 лет колонии.
Ранее Лайф писал о похожем преступлении, случившемся в мае прошлого года на северо-востоке Москвы. Тогда ревнивый муж отрезал жене руку болгаркой после того, как супруга попросила его о разводе: с тех пор как у него начались проблемы с бизнесом, мужчина стал закрытым, агрессивным, начал пить.
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