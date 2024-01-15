Забайкальская резня бензопилой: Нерадивый внук в пьяном угаре зарубил родного деда

В городе Нерчинске Забайкальского края 74-летний местный житель стал жертвой расправы собственного внука. Как передаёт телеграм-канал Babr Mash, злоумышленник убил родственника во время очередного запоя с помощью бензопилы.

По данным канала, престарелый забайкалец постоянно жаловался на своего нерадивого внука по поводу того, что тот много пьёт и бьёт деда. К ним даже приходил участковый, который провёл беседу, но потерпевший отказался писать заявление. Это стало для него роковой ошибкой.

Спустя неделю после того, как к ним наведывалась полиция, 29-летний мужчина ушёл в очередной запой. 13 января между стариком и внуком на этой почве опять возник конфликт. В какой-то момент пьяный дебошир начал избивать деда и даже взял в руки бензопилу. В результате 74-летний житель Забайкалья скончался на месте, а его молодого родственника упрятали за решётку. Последнему грозит до 15 лет колонии.