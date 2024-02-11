Регион

Уведомления отключены

Новости
ИНТЕРВЬЮ ПУТИНА КАРЛСОНУ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Макрон "опрокинул" украинских дипломатов и отложил поездку в Киев

Конгресс одобрил награду Байдена для Эрдогана за возвращение Украине главарей "Азова"*

Песков рассказал, кто был инициатором интервью Карлсона с Путиным

Белый дом привели "в ужас" слова Трампа об отказе защищать страны НАТО от России

Мэр Тольятти назвал возможную причину крупного пожара в гостиничном комплексе

Крупнейшую птицефабрику Сахалина закрыли на карантин из-за опасной болезни

Овечкин побил один из рекордов Гретцки

Онкобольной Карл III прервал молчание после страшного диагноза

Скатились до шантажа: ЕС пригрозил Венгрии экономическими репрессиями из-за Украины

Обнаружены тела всех трёх членов экипажа вертолёта Ми-8, упавшего в Карелии

"Задушу тварь!": Камера у подъезда сняла зверское избиение студента и его собаки за лай

В Челябинске мужчина избил владельца собаки, облаявшей его и запачкавшей штанину

11 февраля, 12:41
В Челябинске прохожий избил владельца собаки. Видео © t.me / SHOT

В Челябинске прохожий избил владельца собаки. Видео © t.me / SHOT

В Челябинске мужчина избил дворника-студента, собака которого якобы облаяла его и запачкала ему штанину. Камеры наблюдения засняли момент нападения, кадры публикует SHOT.

В Челябинске прохожий избил владельца собаки. Видео © t.me / SHOT

21-летний Евгений Чебоксаров подрабатывает дворником в свободное от учёбы время, чтобы помочь своей бабушке. Тогда же он выгуливает и своего пса Белянку. Питомца уже знает весь двор и хорошо к нему относится, тем более что собака маленькая и никого не способна укусить. Но случайному прохожему не понравилось, что Белянка гуляла без поводка.

"Мужчина начал с фразой подходить: "Дай мне эту тварь, я её задушу!" Он начал мою собаку душить, я еле как её отбил. Он, видимо, разозлился и начал меня просто избивать", — пояснил Чебоксаров.

Агрессивного прохожего удалось вычислить по камерам. Им оказался 51-летний местный житель. Молодой человек написал на него заявление и уже снял побой. У пострадавшего диагностированы ушибы головы и руки.

В Донецке сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся в колодец
В Донецке сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся в колодец

Ранее сообщалось, что жители Воронежа пытаются спасти собаку, над которой издеваются хозяева. Сначала её хотели забрать по-хорошему, но после неадекватной реакции владелицы пришлось вызывать полицию. Собака истощена, её часто держат на привязи во дворе на морозе, а однажды пёс выпал с четвёртого этажа, после чего начал хромать.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!