"Задушу тварь!": Камера у подъезда сняла зверское избиение студента и его собаки за лай В Челябинске мужчина избил владельца собаки, облаявшей его и запачкавшей штанину 11 февраля, 12:41 В Челябинске прохожий избил владельца собаки. Видео © t.me / SHOT

В Челябинске мужчина избил дворника-студента, собака которого якобы облаяла его и запачкала ему штанину. Камеры наблюдения засняли момент нападения, кадры публикует SHOT.

В Челябинске прохожий избил владельца собаки. Видео © t.me / SHOT

21-летний Евгений Чебоксаров подрабатывает дворником в свободное от учёбы время, чтобы помочь своей бабушке. Тогда же он выгуливает и своего пса Белянку. Питомца уже знает весь двор и хорошо к нему относится, тем более что собака маленькая и никого не способна укусить. Но случайному прохожему не понравилось, что Белянка гуляла без поводка.

"Мужчина начал с фразой подходить: "Дай мне эту тварь, я её задушу!" Он начал мою собаку душить, я еле как её отбил. Он, видимо, разозлился и начал меня просто избивать", — пояснил Чебоксаров.

Агрессивного прохожего удалось вычислить по камерам. Им оказался 51-летний местный житель. Молодой человек написал на него заявление и уже снял побой. У пострадавшего диагностированы ушибы головы и руки.

Ранее сообщалось, что жители Воронежа пытаются спасти собаку, над которой издеваются хозяева. Сначала её хотели забрать по-хорошему, но после неадекватной реакции владелицы пришлось вызывать полицию. Собака истощена, её часто держат на привязи во дворе на морозе, а однажды пёс выпал с четвёртого этажа, после чего начал хромать.

Авторы Татьяна Миссуми