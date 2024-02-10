В Донецке сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся в колодец

В Петровском районе Донецка пёс упал в водопроводный колодец. Беднягу обнаружили прохожие и поспешили вызвать спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники МЧС спасают собаку. Фото © T.me / МЧС России

Сотрудники МЧС спасают собаку. Фото © T.me / МЧС России

В итоге сотрудники МЧС России вытащили собаку из полутораметрового колодца, после чего счастливый пёс убежал.