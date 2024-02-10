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10 февраля, 18:12

В Донецке сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся в колодец

Собака провалилась в водопроводный колодец. Фото © T.me / МЧС России

Собака провалилась в водопроводный колодец. Фото © T.me / МЧС России

В Петровском районе Донецка пёс упал в водопроводный колодец. Беднягу обнаружили прохожие и поспешили вызвать спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники МЧС спасают собаку. Фото © T.me / МЧС России

Сотрудники МЧС спасают собаку. Фото © T.me / МЧС России

Сотрудники МЧС спасают собаку. Фото © T.me / МЧС России

Сотрудники МЧС спасают собаку. Фото © T.me / МЧС России

В итоге сотрудники МЧС России вытащили собаку из полутораметрового колодца, после чего счастливый пёс убежал.

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Ранее в Петербурге на мусорном заводе спасли собаку за минуту до измельчения отходов. Сотрудники заметили в куче мусора шевеление прямо перед началом процесса переработки.

Владимир Озеров
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