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22 января, 12:15

Собаку спасли на мусорном заводе в Петербурге за минуту до измельчения

В Петербурге йоркширского терьера нашли в мусорных отходах на заводе

Собака, найденная на мусорообрабатывающем заводе в Петербурге. Обложка © Telegram / Спецы по отходам

Собака, найденная на мусорообрабатывающем заводе в Петербурге. Обложка © Telegram / Спецы по отходам

Йоркширского терьера обнаружили среди отходов на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге. Сотрудники чудом спасли собаку, заметив шевеление в мусоре буквально за минуту перед началом процесса измельчения. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Собака, найденная на мусорообрабатывающем заводе в Петербурге. Фото © Telegram / Спецы по отходам

Собака, найденная на мусорообрабатывающем заводе в Петербурге. Фото © Telegram / Спецы по отходам

По информации телеграм-канала, терьера нашли в субботу, 20 января. Его могли привезти на завод в одном из мусоровозов, который опустошает баки в Северной столице. Работники удивились живучести пса, так как он сумел избежать переломов во время прессовки отходов. Ухоженный вид хвостатого говорит о том, что он является домашней собакой.

"Пока что малыш остался на заводе, где наши коллеги о нём прекрасно заботятся: кормят, одевают, гуляют и ласкают <…> Мы ищем старых хозяев", — добавили работники завода.

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Ранее Лайф писал, что в одном из мусорных баков Красноярской области обнаружили изувеченную собаку. Легавую нашли местные жители. Животное было истощено и не могло самостоятельно выбраться.

Ян Поланин
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