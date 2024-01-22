Собаку спасли на мусорном заводе в Петербурге за минуту до измельчения

Йоркширского терьера обнаружили среди отходов на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге. Сотрудники чудом спасли собаку, заметив шевеление в мусоре буквально за минуту перед началом процесса измельчения. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Собака, найденная на мусорообрабатывающем заводе в Петербурге. Фото © Telegram / Спецы по отходам

По информации телеграм-канала, терьера нашли в субботу, 20 января. Его могли привезти на завод в одном из мусоровозов, который опустошает баки в Северной столице. Работники удивились живучести пса, так как он сумел избежать переломов во время прессовки отходов. Ухоженный вид хвостатого говорит о том, что он является домашней собакой.

"Пока что малыш остался на заводе, где наши коллеги о нём прекрасно заботятся: кормят, одевают, гуляют и ласкают <…> Мы ищем старых хозяев", — добавили работники завода.