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19 января, 14:43

Приморскому Хатико, три недели прождавшему хозяина на льдине, найдут новый дом

Приморский Хатико. Обложка © Telegram / "RT на русском"

Приморский Хатико. Обложка © Telegram / "RT на русском"

Приморского Хатико — пса, три недели прождавшего хозяина на льдине на реке Партизанской в районе Находки, — спасли. Как рассказала RT зоозащитница Виктория Федонюк, животное неделю пробудет на передержке.

Далее собаку ожидает стерилизация и поиск новых хозяев. Прежнего владельца найти так и не удалось. По мнению волонтёров, от пса избавились намеренно.

В Москве появился Хатико, который около недели сидит у входа в метро и ждёт хозяина
В Москве появился Хатико, который около недели сидит у входа в метро и ждёт хозяина

Напомним, душераздирающее фото с застрявшей на промёрзшей льдине собакой появилось в Сети 18 января. В ожидании хозяина животное находилось там три недели. Очевидцы позвонили в службу отлова собак, однако, по словам Виктории Федонюк, от сотрудников пёс сбежал, но позднее был пойман и отправлен в ветклинику.

Матвей Константинов
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