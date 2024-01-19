Приморскому Хатико, три недели прождавшему хозяина на льдине, найдут новый дом

Приморского Хатико — пса, три недели прождавшего хозяина на льдине на реке Партизанской в районе Находки, — спасли. Как рассказала RT зоозащитница Виктория Федонюк, животное неделю пробудет на передержке.

Далее собаку ожидает стерилизация и поиск новых хозяев. Прежнего владельца найти так и не удалось. По мнению волонтёров, от пса избавились намеренно.

В Москве появился Хатико, который около недели сидит у входа в метро и ждёт хозяина

В Москве появился Хатико, который около недели сидит у входа в метро и ждёт хозяина

Напомним, душераздирающее фото с застрявшей на промёрзшей льдине собакой появилось в Сети 18 января. В ожидании хозяина животное находилось там три недели. Очевидцы позвонили в службу отлова собак, однако, по словам Виктории Федонюк, от сотрудников пёс сбежал, но позднее был пойман и отправлен в ветклинику.