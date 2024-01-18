Приморский Хатико: Под Находкой пёс три недели прождал хозяина на льдине, но он так и не пришёл

В Приморском крае собака три недели простояла на льду реки Партизанской (ранее Сучан) под Находкой. По словам зооволонтёров, хозяин пса не объявился за всё это время.

В Находке пёс три недели ждал хозяина на льду реки Партизанской. Фото © VK / Приморье онлайн

Как сообщает kp.ru со ссылкой на зоозащитницу Анну Бутенко, волонтёры старались подкармливать пса, но он даже ел, не покидая свой пост. Где хозяин собаки, установить пока не удалось. Есть версия, что приморский Хатико стоял на месте, где находился автомобиль хозяина. Согласно другому предположению, четвероногий принадлежит пастухам.

Очевидцы позвонили в службу отлова собак, чтобы специалисты забрали пса на передержку. Однако, как рассказала зоозащитница Виктория Федонюк, оттуда он сбежал. Впрочем, вскоре непоседу вернули и направили в ветклинику.