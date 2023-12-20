В Москве появился Хатико, который около недели сидит у входа в метро и ждёт хозяина

На севере Москвы у станции метро "Лианозово" появился местный Хатико. Одинокий пёс уже около недели выискивает в толпе кого-то и, видимо, ждёт хозяина. Женщины, которые знают собаку, подкармливают её, чтобы она начала подходить к людям.

Как сообщает телеканал "360", у местных жителей есть версия, что раньше дворняга жила в гаражах и у неё был друг — такая же бездомная собака. Однако её товарищ куда-то пропал, и теперь пёс бродит в одиночестве. При этом некоторые отметили, что у Хатико есть ошейник, поэтому предположили, что его предал человек. На ситуацию внимание обратили местные зоозащитники, но позже дело затихло. В соцсетях в комментариях под постами о собаке объявились желающие приютить её, но, увы, в настоящее время пёс продолжает ждать хозяина на улице.