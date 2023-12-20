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20 декабря, 11:42

В Москве появился Хатико, который около недели сидит у входа в метро и ждёт хозяина

На севере Москвы появился местный Хатико, который выискивает в толпе хозяина

<p>Хатико около недели сидит у станции метро в Москве и ждёт хозяина. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/search/statuses?c%5Bq%5D=%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&w=wall-212509915_4543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Москва. Лианозово. СВАО</a></p>

Хатико около недели сидит у станции метро в Москве и ждёт хозяина. Обложка © VK / Москва. Лианозово. СВАО

На севере Москвы у станции метро "Лианозово" появился местный Хатико. Одинокий пёс уже около недели выискивает в толпе кого-то и, видимо, ждёт хозяина. Женщины, которые знают собаку, подкармливают её, чтобы она начала подходить к людям.

Хатико около недели сидит у станции метро в Москве и ждёт хозяина. Видео © VK / Москва. Лианозово. СВАО

Как сообщает телеканал "360", у местных жителей есть версия, что раньше дворняга жила в гаражах и у неё был друг — такая же бездомная собака. Однако её товарищ куда-то пропал, и теперь пёс бродит в одиночестве. При этом некоторые отметили, что у Хатико есть ошейник, поэтому предположили, что его предал человек. На ситуацию внимание обратили местные зоозащитники, но позже дело затихло. В соцсетях в комментариях под постами о собаке объявились желающие приютить её, но, увы, в настоящее время пёс продолжает ждать хозяина на улице.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске будут судить мужчину, который выбросил собаку с 17-го этажа. В ходе допроса 40-летний живодёр пояснил, что питомец был не его, а дочери, убил он его по причине того, что животное "пакостило в квартире". Против сибиряка уже возбуждено уголовное дело.

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Наталья Исакова
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