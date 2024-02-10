В Воронеже пытаются спасти собаку от хозяйки-живодёрки

Жители Воронежа пытаются спасти собаку, над которой издеваются хозяева. Сначала её хотели забрать по-хорошему, но после неадекватной реакции владелицы пса пришлось вызывать полицию, сообщает SHOT.

В Воронеже местные жители пытаются спасти собаку, над которой издеваются хозяева. Видео © T.me / SHOT

Собаку Найду заметили во дворе на Ленинском проспекте. Местные жители рассказали, что владелица животного не только не кормит питомца, но и часами держит его на морозе, привязывая к дереву. А недавно собака вообще выпала с балкона четвёртого этажа, после чего начала хромать. Кроме того, у неё есть семь щенков, которые также живут в ужасных условиях.

Местные уже пытались забрать измученное животное у неадекватной соседки, но безуспешно. Тогда они решили вызвать полицию. Хозяйка покрыла всех матом, говоря, что собака так выглядит из-за болезни, при этом ветеринара на порог не пустила. Неравнодушные люди намерены бороться за бедную Найду до конца, а на семью живодëров планируют написать заявление.