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10 февраля, 19:08

В Воронеже пытаются спасти собаку от хозяйки-живодёрки

Жители Воронежа хотят забрать собаку, над которой издеваются хозяева

Жители Воронежа пытаются спасти собаку, над которой издеваются хозяева. Сначала её хотели забрать по-хорошему, но после неадекватной реакции владелицы пса пришлось вызывать полицию, сообщает SHOT.

В Воронеже местные жители пытаются спасти собаку, над которой издеваются хозяева. Видео © T.me / SHOT

Собаку Найду заметили во дворе на Ленинском проспекте. Местные жители рассказали, что владелица животного не только не кормит питомца, но и часами держит его на морозе, привязывая к дереву. А недавно собака вообще выпала с балкона четвёртого этажа, после чего начала хромать. Кроме того, у неё есть семь щенков, которые также живут в ужасных условиях.

Местные уже пытались забрать измученное животное у неадекватной соседки, но безуспешно. Тогда они решили вызвать полицию. Хозяйка покрыла всех матом, говоря, что собака так выглядит из-за болезни, при этом ветеринара на порог не пустила. Неравнодушные люди намерены бороться за бедную Найду до конца, а на семью живодëров планируют написать заявление.

Собаку спасли на мусорном заводе в Петербурге за минуту до измельчения
Собаку спасли на мусорном заводе в Петербурге за минуту до измельчения

Ранее Life.ru сообщал, что в Сочи полиция задержала мужчину, учинившего жестокую расправу над собакой. По факту преступления проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Обложка ©

T.me / SHOT

Александра Мышляева
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