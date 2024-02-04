В Сочи поймали живодёра с косой за убийство собаки

В Сочи полиция задержала мужчину, учинившего жестокую расправу над собакой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сообщение о происшествии на рынке в Хостинском районе Сочи поступило в полицию сегодня, около 11 часов. Прибывшие полицейские задержали 35-летнего приезжего из Алтайского края и доставили в отдел полиции. Правоохранители изъяли у мужчины складную косу, которой он ударил и убил животное", — говорится в публикации ведомства.

По факту преступления проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с законом.