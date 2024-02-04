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4 февраля, 07:35

В Сочи поймали живодёра с косой за убийство собаки

В Сочи задержали мужчину, убившего собаку на Хостинском рынке

В Сочи полиция задержала мужчину, учинившего жестокую расправу над собакой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сообщение о происшествии на рынке в Хостинском районе Сочи поступило в полицию сегодня, около 11 часов. Прибывшие полицейские задержали 35-летнего приезжего из Алтайского края и доставили в отдел полиции. Правоохранители изъяли у мужчины складную косу, которой он ударил и убил животное", — говорится в публикации ведомства.

По факту преступления проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с законом.

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Ранее Life.ru писал, что 20 января среди отходов на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге был обнаружен йоркширский терьер. Сотрудники чудом спасли собаку, заметив шевеление в мусоре буквально за минуту перед началом процесса измельчения. А 2 февраля стало известно, что для животного нашли новый дом. Взявшая к себе терьера женщина уже направила все анализы пса ветеринару, а также приобрела необходимые лекарства.

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Юрий Лысенко
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