В Петербурге нашли хозяйку для собаки, которую спасли от измельчения на заводе
Найденный среди мусора в Санкт-Петербурге йоркширский терьер обрёл семью
Найденный среди мусора в Санкт-Петербурге йоркширский терьер обрёл семью. Обложка © T.me / Спецы по отходам
Стала известна судьба чудом спасённого пару недель назад йоркширского терьера, которого нашли на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге. Как передаёт компания "Первый спецтранс" в телеграм-канале, теперь у животного появилась новая семья.
Спасённая в Петербурге собака. Видео © T.me / Спецы по отходам
"Сначала пёс попал к нашим внимательным и заботливым коллегам, потом — в опытные руки куратора приюта <...> и на лечение <...> И вот, наконец, в нежные объятия Наталии. Счастливчик, а теперь он, Брюлик, дома!" — рассказали в компании.
По словам специалистов, новая хозяйка уже направила все анализы пса к ветеринару, а также приобрела необходимые лекарства. В "Первом спецтрансе" также подчеркнули, что у взявшей к себе собаку женщины большой опыт в спасении животных.
Ранее Life.ru писал, что 20 января среди отходов на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге был обнаружен йоркширский терьер. Сотрудники чудом спасли собаку, заметив шевеление в мусоре буквально за минуту перед началом процесса измельчения.