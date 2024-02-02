В Петербурге нашли хозяйку для собаки, которую спасли от измельчения на заводе

Стала известна судьба чудом спасённого пару недель назад йоркширского терьера, которого нашли на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге. Как передаёт компания "Первый спецтранс" в телеграм-канале, теперь у животного появилась новая семья.

Спасённая в Петербурге собака. Видео © T.me / Спецы по отходам

"Сначала пёс попал к нашим внимательным и заботливым коллегам, потом — в опытные руки куратора приюта <...> и на лечение <...> И вот, наконец, в нежные объятия Наталии. Счастливчик, а теперь он, Брюлик, дома!" — рассказали в компании.

По словам специалистов, новая хозяйка уже направила все анализы пса к ветеринару, а также приобрела необходимые лекарства. В "Первом спецтрансе" также подчеркнули, что у взявшей к себе собаку женщины большой опыт в спасении животных.