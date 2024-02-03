Загрызли собаки: Тропа здоровья в курганском городе усыпана трупами косуль

Жители Курганской области обнаружили мёртвых косуль на тропе здоровья в Шадринске. Как передаёт Ura.ru, животных загрызли бродячие собаки.

Горожане рассказали журналистам о том, что бродячие псы загубили уже больше двадцати парнокопытных. Одна женщина пыталась отогнать собак от косуль, однако чуть сама не погибла. Местные жители написали по данному факту заявление в МВД, однако там сообщили, что это не их компетенция, после чего передали материалы дела в СУ СК России по Курганской области.

Помимо этого, журналисты пообщались с экспертами в сфере охотоведения. Они пояснили, что ситуация с бездомными псами может быть опасна для горожан, особенно для маленьких детей. Животные также могут быть переносчиками опасных для человека болезней.