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16 января, 04:50

В Хабаровске бездомные псы насмерть загрызли мужчину на остановке

Amur Mash: В Хабаровске бездомные собаки загрызли местного жителя

В Хабаровске стая бездомных собак рядом с остановкой общественного транспорта загрызла местного жителя. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, пострадавший умер в машине скорой помощи.

Кадры с места происшествия в Хабаровске, где псы загрызли местного жителя. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, агрессивные животные накинулись на 38-летнего хабаровчанина утром 16 января. Происшествие случилось на остановке "Ул. Сурикова". Очевидцы рассказали, что они пытались помочь мужчине, но, когда отбили его у окруживших свою жертву псов, было уже поздно.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Также стало известно, что стражи правопорядка возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Халатность".

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге мужчина выстрелил в сторону женщины, которая хотела покормить бездомных собак. Дебошир отделался протоколом о мелком хулиганстве, но на него могут завести уголовное дело.

Обложка ©

t.me / Amur Mash

Алексей Соловьёв
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