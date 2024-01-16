В Хабаровске бездомные псы насмерть загрызли мужчину на остановке

В Хабаровске стая бездомных собак рядом с остановкой общественного транспорта загрызла местного жителя. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, пострадавший умер в машине скорой помощи.

Кадры с места происшествия в Хабаровске, где псы загрызли местного жителя. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, агрессивные животные накинулись на 38-летнего хабаровчанина утром 16 января. Происшествие случилось на остановке "Ул. Сурикова". Очевидцы рассказали, что они пытались помочь мужчине, но, когда отбили его у окруживших свою жертву псов, было уже поздно.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Также стало известно, что стражи правопорядка возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Халатность".