В Хабаровске бездомные псы насмерть загрызли мужчину на остановке
Amur Mash: В Хабаровске бездомные собаки загрызли местного жителя
В Хабаровске стая бездомных собак рядом с остановкой общественного транспорта загрызла местного жителя. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, пострадавший умер в машине скорой помощи.
Кадры с места происшествия в Хабаровске, где псы загрызли местного жителя. Видео © t.me / Amur Mash
По данным канала, агрессивные животные накинулись на 38-летнего хабаровчанина утром 16 января. Происшествие случилось на остановке "Ул. Сурикова". Очевидцы рассказали, что они пытались помочь мужчине, но, когда отбили его у окруживших свою жертву псов, было уже поздно.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Также стало известно, что стражи правопорядка возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Халатность".
Ранее Лайф писал, что в Петербурге мужчина выстрелил в сторону женщины, которая хотела покормить бездомных собак. Дебошир отделался протоколом о мелком хулиганстве, но на него могут завести уголовное дело.
t.me / Amur Mash