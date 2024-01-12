Стая разъярённых собак набросилась на 8-летнего школьника в Омске

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребёнка в административном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бродячие собаки напали на школьника в Омске. Видео © VK / Омск Live

По информации СК, инцидент произошёл накануне, 11 января, у жилого дома по улице Мельничной. Восьмилетний мальчик направлялся в сторону школы, когда на него набросилось несколько собак. На появившихся в Сети кадрах видно, что спас ребёнка мужчина, отогнавший разъярённых животных. У пострадавшего выявили различные телесные травмы.

"В ходе следствия будет проверена имеющаяся информация о том, что жители домов на этой улице неоднократно сообщали об агрессивных бродячих собаках, однако компетентные органы никаких мер к отлову животных не приняли", — говорится в сообщении.

В настоящее время региональные следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают виновных среди должностных лиц.