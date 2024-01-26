Новая звезда соцетей: Жители ХМАО влюбились в толстенькую бездомую собаку-балабаку
Ставшую популярной толстую собаку из ХМАО откормили местные жители
В Ханты-Мансийском автономном округе нашли, пожалуй, одну из самых толстых собак в России — Балабаку, которую в Сети некоторые назвали Бубликом. По словам депутата сельского поселения Каркатеевы Светланы Верезумской, ухаживающей за животным, проблемы с весом у хвостатой начались после стерилизации.
Толстая собака из ХМАО покорила соцсети. Видео © VK / Pravda FR
"Между первым и вторым этажом [подъезда] у неё своя лежанка есть. На протяжении четырёх с половиной лет она там живёт... Мы её стерилизовали, но у неё всё очень плохо заживало. Мы её посадили на гормональные [препараты]... Пошёл гормональный сбой, и она начала поправляться. И она ещё не ленится кушать... Люди не прислушиваются и выносят ей всякие кости", — пояснила она в беседе с РИА "Новости".
Стоит отметить, что, по данным издания "Мегаполис Югра", реальная кличка животного — не Балабака, а Тумбочка. Как бы то ни было, на данный момент питомец весит 45,5 килограмма и, по результатам исследования, особых отклонений в её здоровье не выявлено. Сама собака безобидная, а соседи уже смирились, что она живёт в подъезде.
Как отметил глава администрации сельского поселения Альберт Архипов, собаку можно найти возле магазина, где её, вопреки просьбам, кормят как "на убой". Он считает, что Балабаку пора сажать на диету, и пообещал обратить на это внимание.
Напомним, осенью 2023 года Сеть покорило другое крайне упитанное животное — пёс Кругетс из Нижнего Новгорода, который весил сто килограммов. Из-за ожирения хвостатый не мог ходить. Его посадили на диету, и к концу ноября вес собаки упал до 70 килограммов, а к концу декабря — уже до 64,4.
VK / Pravda FR