В Подмосковье 20 озверевших подростков избили экс-спасателя, заступившегося за друга
SHOT: В подмосковном Волоколамске 20 подростков избили бывшего спасателя
В подмосковном Волоколамске толпа подростков жестоко избила двух мужчин. По данным SHOT, конфликт завязался на дискотеке в центре культуры и творчества "Родники": несколько парней в возрасте 17–19 лет прицепились к парню немного старше их и начали требовать подраться с ними по очереди, чтобы понять, кто сильнее.
В подмосковном Волоколамске 20 подростков избили бывшего спасателя. Видео © SHOT
Тот отказался, и его тут же выволокли на улицу и начали избивать толпой. Пострадавший смог позвонить своему 40-летнему другу, предварительно, бывшему сотруднику МЧС, который быстро прибежал на помощь. Однако мужчину залили "перцем", повалили на землю и начали забивать ногами.
Из драки друзья вышли с фингалами, ссадинами, разбитыми лицами и многочисленными ушибами. В полицию они решили не идти, однако там после сообщений очевидцев всё равно начали проверку. Личности напавших устанавливают. Известно, что среди них есть студенты Красногорского колледжа.
Ранее на Урале пара оказалась в больнице в результате драки, начавшейся из-за пролитого напитка. Конфликт произошёл в торговом центре: девушка ехала на эскалаторе и случайно вылила жидкость на мужчину, а тот начал её избивать. За пострадавшую вступился её парень, которому также досталось.