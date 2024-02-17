Нападение подростка на инвалида с тростью в Татарстане попало на видео

В городе Азнакаево Республики Татарстан подросток подбежал со спины к идущему по улице инвалиду с тростью и толкнул его в спину, после чего мужчина упал. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, запись с них опубликовали местные телеграм-каналы.

Подросток намеренно опрокидывает на землю инвалида с тростью и бросает в него снежком. Видео © t.me / TRASH 116

Дата на видео говорит о том, что ситуация произошла днём 16 февраля. На записи видно, как группа детей идёт за мужчиной с тростью, один из подростков подбегает к нему сзади и толкает в спину, из-за чего тот падает плашмя лицом вперёд, вероятно, с серьёзным ударом о землю. Малолетнему хулигану показалось, что момент для отважных подвигов себя не исчерпал, поэтому он вдобавок кинул в упавшего снежком, после чего ушёл прочь вместе со своей компанией. Мужчине с тростью помог подняться прохожий.

Местные телеграм-каналы пишут, что происшествие случилось около дома № 11 по улице Гурьянова. Неподалёку от этого адреса находится школа № 2, где учатся дети с ограничениями по здоровью. О том, могут ли напавший и его товарищи быть воспитанниками именно этого учебного заведения, не сообщается. О самочувствии пострадавшего также ничего не известно.