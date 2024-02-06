Гимназиста толпой отправили в нокдаун в петербургском ТЦ
Толпа подростков избила десятиклассника в ТРК в Петербурге
Десятиклассник попал в больницу после посещения торгово-развлекательного центра "Ока" в Колпинском районе Петербурга. Его избила толпа подростков, сообщает "Mash на Мойке".
Десятиклассника отправили в нокдаун в петербургском ТРК. Видео © T.me / "Mash на Мойке"
По данным телеграм-канала, всё произошло неподалёку от входа в ресторан быстрого питания "Бургер кинг". 16-летний гимназист из Никольского не смог мирно разойтись с незнакомой компанией из пяти человек, началась перепалка. В результате юношу несколько раз ударили по лицу, без помощи врачей уже не обошлось.
Основным агрессором оказался сверстник пострадавшего по имени Мурат. Известно, что он состоит на учёте в органах правопорядка. Несовершеннолетнего передали в приют "Транзит". Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Недавно Life.ru рассказывал о том, как в Курской области пьяный неадекват ударил ребёнка кулаком по лицу в местной "Пятёрочке", ЧП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах некто в солнцезащитных очках со всей силы бьёт малыша в голову, после чего тот падает на пол. К счастью, рядом оказались родители пострадавшего. Его отец удерживал мужчину до приезда полиции.
T.me / "Mash на Мойке"