Гимназиста толпой отправили в нокдаун в петербургском ТЦ

Десятиклассник попал в больницу после посещения торгово-развлекательного центра "Ока" в Колпинском районе Петербурга. Его избила толпа подростков, сообщает "Mash на Мойке".

Десятиклассника отправили в нокдаун в петербургском ТРК. Видео © T.me / "Mash на Мойке"

По данным телеграм-канала, всё произошло неподалёку от входа в ресторан быстрого питания "Бургер кинг". 16-летний гимназист из Никольского не смог мирно разойтись с незнакомой компанией из пяти человек, началась перепалка. В результате юношу несколько раз ударили по лицу, без помощи врачей уже не обошлось.

Основным агрессором оказался сверстник пострадавшего по имени Мурат. Известно, что он состоит на учёте в органах правопорядка. Несовершеннолетнего передали в приют "Транзит". Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.