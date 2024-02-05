Жители Кирова требуют найти "бычару", избившего дворника-инвалида из-за пустяка
"360": Житель Кирова избил дворника, случайно посыпавшего на его обувь песком
В Кирове агрессивный мужчина избил дворника-инвалида, попавшего на его обувь песком. Кадры потасовки публикует телеканал "360". По предварительным данным, жилец дома был нетрезв, поэтому не смог справиться с эмоциями. При этом неадеквата не смутили ни играющие во дворе дети, ни другие очевидцы происшествия.
Житель Кирова избил дворника, случайно посыпавшего на его обувь песком. Видео © Телеканал "360"
Судя по кадрам, агрессор дважды ударил бедолагу по лицу, а затем схватил за шиворот и грубо отряхнул. От обиды дворник даже заплакал, что сильно растрогало интернет-пользователей. В комментариях в соцсетях они требуют найти мерзавца и привлечь к ответственности.
А ранее на камеры видеонаблюдения попало нападение пьяного неадеквата на ребёнка в "Пятёрочке" в Курской области. На кадрах 55-летний Мухамед Гулаев в солнцезащитных очках со всей силы бьёт малыша в голову, после чего тот падает на пол. К счастью, рядом оказались родители пострадавшего. Его отец удерживал мужчину до приезда полиции.