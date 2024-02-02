Нападение пьяного неадеквата на ребёнка в магазине в Курчатове попало на видео
SHOT: В Курской области пьяный неадекват ударил ребёнка кулаком по лицу в магазине
В городе Курчатове Курской области пьяный мужчина внезапно ударил маленького ребёнка кулаком по лицу. Всё произошло в одном из местных магазинов и попало на камеры наблюдения. Видео инцидента есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Пьяный неадекват ударил маленького ребёнка по голове в магазине города Курчатова Курской области. Видео © t.me / SHOT
Всё произошло в магазине, когда мама с ребёнком спокойно выбирали товары. Пока женщина смотрела продукты, к её сыну подошёл пьяный неадекват в солнцезащитных очках и со всей силы ударил кулаком в голову, после чего бедный малыш рухнул на пол.
После этого в дело вмешался отец семейства, который моментально подлетел к обидчику сына и отправил его в нокаут. По данным телеграм-канала, нападавший уже задержан. Толком объяснить свой неадекватный поступок он не смог и списал всё на воздействие алкоголя.
В начале января Лайф сообщал об аналогичном инциденте, случившемся в Москве. Так, иностранец схватил ребёнка в магазине за шею и угрожал убить на глазах у родителей. Отец девочки повалил неадеквата на пол. У ребёнка выявили ушиб затылка. Против напавшего возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Ему грозит десять лет колонии.
t.me / SHOT