Нападение пьяного неадеквата на ребёнка в магазине в Курчатове попало на видео

В городе Курчатове Курской области пьяный мужчина внезапно ударил маленького ребёнка кулаком по лицу. Всё произошло в одном из местных магазинов и попало на камеры наблюдения. Видео инцидента есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Пьяный неадекват ударил маленького ребёнка по голове в магазине города Курчатова Курской области. Видео © t.me / SHOT

Всё произошло в магазине, когда мама с ребёнком спокойно выбирали товары. Пока женщина смотрела продукты, к её сыну подошёл пьяный неадекват в солнцезащитных очках и со всей силы ударил кулаком в голову, после чего бедный малыш рухнул на пол.

После этого в дело вмешался отец семейства, который моментально подлетел к обидчику сына и отправил его в нокаут. По данным телеграм-канала, нападавший уже задержан. Толком объяснить свой неадекватный поступок он не смог и списал всё на воздействие алкоголя.