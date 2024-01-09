В Москве иностранец напал на 6-летнюю девочку и угрожал убить её на глазах у родителей
SHOT: Гражданин Киргизии напал на ребёнка в мясном магазине в Москве
Гражданин Киргизии напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине в Москве. Иностранец схватил ребёнка за шею и угрожал убить его на глазах у родителей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, инцидент произошёл на Новочеркасском бульваре. Девочка находилась в магазине с отцом и матерью, когда 43-летний Жениш Т. внезапно схватил её за шею и заявил, что хочет убить ребёнка. Отец девочки повалил напавшего на пол, после чего на помощь подоспели охранники, которые удерживали мужчину до прибытия полиции. После задержания его забрала скорая психиатрическая помощь. У девочки выявили ушиб затылка.
Примечательно, что неадекват прибыл в Москву всего две недели назад. В магазине он находился в невменяемом состоянии. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента. В отношении напавшего возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Ему грозит десять лет колонии.
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