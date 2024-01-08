В Краснодаре неадекват порезал трёх незнакомых прохожих, включая ребёнка

Невменяемый житель Краснодара учинил резню на юге города, напав на прохожих с ножом. Он успел ранить минимум двух взрослых и одного ребёнка, после чего скрылся. Подробности происшествия со ссылкой на слова пострадавших привёл телеграм-канал "Типичный Краснодар".

Инцидент произошёл ещё 2 января на улице Стасова. Одного мужчину неадекват атаковал со спины, нанеся два удара острым предметом. Всё случилось на глазах у жены и дочки пострадавшего, которым удалось спрятаться в магазине. Краснодарец чудом остался жив.

"Он просто ходил по улице и резал людей! На меня он напал сзади, когда я шёл встречать свою супругу и маленькую двухлетнюю дочь. Он молча и спокойно подошёл со спины и воткнул нож мне в горло", — рассказал мужчина.

По данным местной полиции, преступника задержали на месте происшествия в день нападения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там добавили, что мужчина также порезал плечо 11-летней девочке и нанёс ранение лица женщине, выходившей из магазина. Взрослые сейчас проходят лечение в больнице. Школьница получила повреждение, не представляющее угрозы жизни.