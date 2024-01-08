В Краснодаре неадекват порезал трёх незнакомых прохожих, включая ребёнка
В Краснодаре завели уголовное дело против мужчины, напавшего с ножом на прохожих
В Краснодаре мужчина напал на прохожих с ножом. Обложка © T.me / "Типичный Краснодар"
Невменяемый житель Краснодара учинил резню на юге города, напав на прохожих с ножом. Он успел ранить минимум двух взрослых и одного ребёнка, после чего скрылся. Подробности происшествия со ссылкой на слова пострадавших привёл телеграм-канал "Типичный Краснодар".
Инцидент произошёл ещё 2 января на улице Стасова. Одного мужчину неадекват атаковал со спины, нанеся два удара острым предметом. Всё случилось на глазах у жены и дочки пострадавшего, которым удалось спрятаться в магазине. Краснодарец чудом остался жив.
"Он просто ходил по улице и резал людей! На меня он напал сзади, когда я шёл встречать свою супругу и маленькую двухлетнюю дочь. Он молча и спокойно подошёл со спины и воткнул нож мне в горло", — рассказал мужчина.
По данным местной полиции, преступника задержали на месте происшествия в день нападения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там добавили, что мужчина также порезал плечо 11-летней девочке и нанёс ранение лица женщине, выходившей из магазина. Взрослые сейчас проходят лечение в больнице. Школьница получила повреждение, не представляющее угрозы жизни.
Ранее Лайф писал, что поножовщиной закончился конфликт девятиклассника с двумя молодыми людьми на остановке в Петербурге. Последним аргументом в споре стал нож, который оказался в груди подростка.