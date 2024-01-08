Регион

Уведомления отключены

8 января, 19:39

В Краснодаре неадекват порезал трёх незнакомых прохожих, включая ребёнка

В Краснодаре завели уголовное дело против мужчины, напавшего с ножом на прохожих

В Краснодаре мужчина напал на прохожих с ножом. Обложка © T.me / "Типичный Краснодар"

В Краснодаре мужчина напал на прохожих с ножом. Обложка © T.me / "Типичный Краснодар"

Невменяемый житель Краснодара учинил резню на юге города, напав на прохожих с ножом. Он успел ранить минимум двух взрослых и одного ребёнка, после чего скрылся. Подробности происшествия со ссылкой на слова пострадавших привёл телеграм-канал "Типичный Краснодар".

Инцидент произошёл ещё 2 января на улице Стасова. Одного мужчину неадекват атаковал со спины, нанеся два удара острым предметом. Всё случилось на глазах у жены и дочки пострадавшего, которым удалось спрятаться в магазине. Краснодарец чудом остался жив.

"Он просто ходил по улице и резал людей! На меня он напал сзади, когда я шёл встречать свою супругу и маленькую двухлетнюю дочь. Он молча и спокойно подошёл со спины и воткнул нож мне в горло", — рассказал мужчина.

По данным местной полиции, преступника задержали на месте происшествия в день нападения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там добавили, что мужчина также порезал плечо 11-летней девочке и нанёс ранение лица женщине, выходившей из магазина. Взрослые сейчас проходят лечение в больнице. Школьница получила повреждение, не представляющее угрозы жизни.

Полицейским в Саратове пришлось открыть огонь, чтобы усмирить обезумевшего водителя с ножом
Полицейским в Саратове пришлось открыть огонь, чтобы усмирить обезумевшего водителя с ножом

Ранее Лайф писал, что поножовщиной закончился конфликт девятиклассника с двумя молодыми людьми на остановке в Петербурге. Последним аргументом в споре стал нож, который оказался в груди подростка.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров