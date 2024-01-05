Подростку всадили нож в грудь на остановке в Петербурге и бросили умирать
В Петербурге подросток попал в реанимацию с ножевым после нападения на остановке
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В Петербурге на автобусной остановке двое молодых людей напали на девятиклассника. Школьника ударили ножом в грудь, он выжил, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"На остановке в Московском районе Санкт-Петербурга произошёл конфликт между девятиклассником и двумя молодыми людьми. В результате один из мужчин нанёс удар ножом в грудь несовершеннолетнего. Подростка госпитализировали в больницу", — рассказали в Следкоме и добавили, что подозреваемый задержан.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию уголовного дела, оно возбуждено по статье о покушении на убийство.
Ранее Лайф писал, что подросток из новгородского города Чудова получил срок за смерть двух несовершеннолетних, которым он дал фатальную дозу наркотиков. Сообщается, что всё произошло в сентябре прошлого года: осуждённый купил вещество и предложил употребить его своим знакомым, однако те отказались.