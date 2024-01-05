Подростку всадили нож в грудь на остановке в Петербурге и бросили умирать

В Петербурге на автобусной остановке двое молодых людей напали на девятиклассника. Школьника ударили ножом в грудь, он выжил, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"На остановке в Московском районе Санкт-Петербурга произошёл конфликт между девятиклассником и двумя молодыми людьми. В результате один из мужчин нанёс удар ножом в грудь несовершеннолетнего. Подростка госпитализировали в больницу", — рассказали в Следкоме и добавили, что подозреваемый задержан.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию уголовного дела, оно возбуждено по статье о покушении на убийство.