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30 декабря, 10:15

Бастрыкин поручил проверить врачей после смерти россиянки, которой отказали в госпитализации

Бастрыкин поручил проверить действия медиков после смерти пациентки в Магадане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку действий врачей после смерти пациентки в Магадане. Дочь погибшей заявила, что медики отправили пенсионерку домой, хотя ей была необходима госпитализация.

Ранее Министерство здравоохранения Магаданской области начало проверку обоснованности действий врачей Магадана после того, как дочь погибшей написала в соцсетях, что её мать потеряла сознание в машине скорой помощи, когда её везли после осмотра в больнице домой. Но медики потребовали от супруга женщины отнести её в квартиру. По словам девушки, через полчаса её мать скончалась.

"Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Магаданской области Просиной А.В. организовать процессуальную проверку, установить все обстоятельства и представить доклад", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае четырёхмесячная девочка умерла после того, как ей сделали пробу Манту. Теперь мать винит врачей в случившейся трагедии. Женщина говорит, что медики не взяли у её дочери анализы, а также не оказали должное лечение. По данному факту уже проводится проверка сотрудниками СК.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Мышляева
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