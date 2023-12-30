Бастрыкин поручил проверить врачей после смерти россиянки, которой отказали в госпитализации

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку действий врачей после смерти пациентки в Магадане. Дочь погибшей заявила, что медики отправили пенсионерку домой, хотя ей была необходима госпитализация.

Ранее Министерство здравоохранения Магаданской области начало проверку обоснованности действий врачей Магадана после того, как дочь погибшей написала в соцсетях, что её мать потеряла сознание в машине скорой помощи, когда её везли после осмотра в больнице домой. Но медики потребовали от супруга женщины отнести её в квартиру. По словам девушки, через полчаса её мать скончалась.

"Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Магаданской области Просиной А.В. организовать процессуальную проверку, установить все обстоятельства и представить доклад", — говорится в сообщении ведомства.