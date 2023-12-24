Банда подростков избивала дворников-мигрантов в Петербурге, цинично снимая всё на камеру Полиция задержала двух подростков, которые нападали на дворников в Петербурге 24 декабря, 11:20 Банда подростков избивала дворников-мигрантов в Петербурге. Обложка © VK / Алишер Абдулло

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков, которые нападали на дворников и снимали свои действия на камеру. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В Петербурге подростки нападали на дворников. Видео © VK / Алишер Абдулло

"В декабре 2023 года сотрудниками регионального Центра по противодействию экстремизму в сети Интернет были выявлены видеозаписи, на которых совершаются нападения на граждан. По данным фактам полицейское следствие возбудило уголовные дела по части статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — уточнили в ведомстве.

На появившихся в Сети кадрах школьники избивают сотрудников коммунальных служб, набрасываясь на них со спины и используя, предположительно, газовый баллончик. Нападавшими оказались двое 16-летних подростков. Следствие предполагает, что их жертвами стали как минимум пять человек в период с 15 по 20 декабря. Все пострадавшие трудятся дворниками и, за исключением одной женщины, являются гражданами стран ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что в Брянске восьмиклассник разгромил кабинет во время урока и набросился на одноклассников, потому что учитель попросила его не свистеть на уроке. Инцидент произошёл утром в четверг, 21 декабря, в гимназии № 3.

Авторы Татьяна Миссуми