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Банда подростков избивала дворников-мигрантов в Петербурге, цинично снимая всё на камеру

Полиция задержала двух подростков, которые нападали на дворников в Петербурге

24 декабря, 11:20
Банда подростков избивала дворников-мигрантов в Петербурге. Обложка © VK / Алишер Абдулло

Банда подростков избивала дворников-мигрантов в Петербурге. Обложка © VK / Алишер Абдулло

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков, которые нападали на дворников и снимали свои действия на камеру. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В Петербурге подростки нападали на дворников. Видео © VK / Алишер Абдулло

"В декабре 2023 года сотрудниками регионального Центра по противодействию экстремизму в сети Интернет были выявлены видеозаписи, на которых совершаются нападения на граждан. По данным фактам полицейское следствие возбудило уголовные дела по части статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — уточнили в ведомстве.

На появившихся в Сети кадрах школьники избивают сотрудников коммунальных служб, набрасываясь на них со спины и используя, предположительно, газовый баллончик. Нападавшими оказались двое 16-летних подростков. Следствие предполагает, что их жертвами стали как минимум пять человек в период с 15 по 20 декабря. Все пострадавшие трудятся дворниками и, за исключением одной женщины, являются гражданами стран ближнего зарубежья.

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Ранее сообщалось, что в Брянске восьмиклассник разгромил кабинет во время урока и набросился на одноклассников, потому что учитель попросила его не свистеть на уроке. Инцидент произошёл утром в четверг, 21 декабря, в гимназии № 3.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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