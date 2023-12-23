Сотрясение и кровоподтёки: Подросток-матерщинник вывел из себя судимого жителя Башкирии
Судимый житель Башкирии избил школьника из-за матерной брани
Житель Башкирии избил 15-летнего школьника за то, что тот матерился. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, всё произошло в городе Белорецке, когда компания подростков возвращалась домой после уроков. Дети что-то бурно и громко обсуждали, совсем не стесняясь в выражениях, что не понравилось проходящему мимо 41-летнему мужчине. Он сделал школьникам замечание, однако те в ответ нагрубили и убежали. Позже белоречанин встретил одного из "обидчиков" и решил с ним разобраться.
"Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин выразил подростку недовольство его сквернословием, а затем ударил школьника кулаком и коленом по голове. Сделал он это из хулиганских побуждений", — сообщили в полиции.
В итоге у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, кровоподтёки в области лица, а его мать написала заявление в полицию. Мужчина уже раскаялся, признал вину и принёс извинения. Тем не менее возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".
Ранее Лайф рассказывал, как в Челябинской области агрессивный лыжник избил подростка и сломал его спортинвентарь. Мальчик готовил лыжи к соревнованиям, когда мимо проехал взрослый спортсмен. Мужчина попросил уступить ему дорогу и задел парня, после чего устроил разборки: ударил школьника по лицу и сломал его снаряжение.
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