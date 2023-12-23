Сотрясение и кровоподтёки: Подросток-матерщинник вывел из себя судимого жителя Башкирии

Житель Башкирии избил 15-летнего школьника за то, что тот матерился. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, всё произошло в городе Белорецке, когда компания подростков возвращалась домой после уроков. Дети что-то бурно и громко обсуждали, совсем не стесняясь в выражениях, что не понравилось проходящему мимо 41-летнему мужчине. Он сделал школьникам замечание, однако те в ответ нагрубили и убежали. Позже белоречанин встретил одного из "обидчиков" и решил с ним разобраться.

"Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин выразил подростку недовольство его сквернословием, а затем ударил школьника кулаком и коленом по голове. Сделал он это из хулиганских побуждений", — сообщили в полиции.

В итоге у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, кровоподтёки в области лица, а его мать написала заявление в полицию. Мужчина уже раскаялся, признал вину и принёс извинения. Тем не менее возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".