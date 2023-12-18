Не поделили дорогу: В Златоусте агрессивный лыжник избил подростка и сломал его спортинвентарь

В Челябинской области дерзкий лыжник избил 15-летнего спортсмена, в результате чего тот не попал на соревнования. Об этом сообщает SHOT.

Житель Златоуста избил 15-летнего лыжника и сломал ему палку. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в городе Златоусте, где проходили лыжные соревнования. Ученик спортшколы № 1 вместе с другом готовил снаряжение к гонке, когда мимо проехал взрослый спортсмен. Мужчина попросил уступить ему дорогу и задел парня, а после — устроил разборки. Обидчик ударил школьника по лицу и сломал ему лыжную палку, из-за чего мальчика не допустили до соревнований.

В итоге к делу подключились родители пострадавшего. Чтобы защитить честь сына, который постоянно выступает на региональных мероприятиях с дорогим спортинвентарём, они обратились в полицию. Теперь в ситуации разбираются правоохранители.