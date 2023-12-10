Возбуждено уголовное дело: Житель Ленобласти, избивший 12-летнего школьника, сам сдался полиции
На жителя Ленобласти завели уголовное дело после избиения 12-летнего школьника
Против жителя посёлка Сосново Ленинградской области, который избил 12-летнего школьника, возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, мужчина сам явился в полицию. Его отпустили под обязательство о явке.
Избиение 12-летнего подростка в посёлке Ленобласти. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
"Уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) возбуждено в отношении 35-летнего жителя посёлка Сосново, подозреваемого в избиении 12-летнего подростка", — говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, 7 декабря подозреваемый избил подростка на глазах у других детей рядом с домом на улице Строителей. Пострадавший получил множественные ушибы головы и гематомы, из-за чего вынужден был обратиться в больницу. При этом сам нападавший, как пишет "Mash на Мойке", заявил, что таким образом он заступался за 12-летнюю дочку. По его версии, подросток якобы приставал к ней с недвусмысленными физическими активностями.
Ситуацией также уже заинтересовались следователи, сейчас они устанавливают детали инцидента. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Ранее Лайф писал, что драка двух школьников из Санкт-Петербурга закончилась пробитым черепом и реанимацией. Полиция уже начала проверку по факту случившегося. Выясняются причины конфликта.
Кадр из видео Telegram / "Mash на Мойке"