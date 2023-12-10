Возбуждено уголовное дело: Житель Ленобласти, избивший 12-летнего школьника, сам сдался полиции

Против жителя посёлка Сосново Ленинградской области, который избил 12-летнего школьника, возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, мужчина сам явился в полицию. Его отпустили под обязательство о явке.

Как рассказали в ведомстве, 7 декабря подозреваемый избил подростка на глазах у других детей рядом с домом на улице Строителей. Пострадавший получил множественные ушибы головы и гематомы, из-за чего вынужден был обратиться в больницу. При этом сам нападавший, как пишет "Mash на Мойке", заявил, что таким образом он заступался за 12-летнюю дочку. По его версии, подросток якобы приставал к ней с недвусмысленными физическими активностями.