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15 декабря, 07:54

На Кубани водитель маршрутки избил двух подростков на остановке

В Новороссийске разыскивают водителя маршрутки, который избил двух подростков

В Новороссийске полиция ищет водителя маршрутного автобуса, который напал на двух школьников на остановке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками", говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Челябинской области задержали пьяного мужчину, который в ходе конфликта напал на пассажиров рейсового автобуса. Медики, прибывшие на место инцидента, оказали необходимую помощь пассажирам. Пьяный злоумышленник к тому моменту уже успел скрыться, однако вскоре его поймали сотрудники ГАИ около леса.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Дарья Нарыкова
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