На Кубани водитель маршрутки избил двух подростков на остановке

В Новороссийске полиция ищет водителя маршрутного автобуса, который напал на двух школьников на остановке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.