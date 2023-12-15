На Кубани водитель маршрутки избил двух подростков на остановке
В Новороссийске разыскивают водителя маршрутки, который избил двух подростков
В Новороссийске полиция ищет водителя маршрутного автобуса, который напал на двух школьников на остановке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками", — говорится в опубликованном сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
А ранее Лайф рассказывал, что в Челябинской области задержали пьяного мужчину, который в ходе конфликта напал на пассажиров рейсового автобуса. Медики, прибывшие на место инцидента, оказали необходимую помощь пассажирам. Пьяный злоумышленник к тому моменту уже успел скрыться, однако вскоре его поймали сотрудники ГАИ около леса.
ТАСС / Владимир Смирнов