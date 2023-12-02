В Петербурге приезжий порезал ножом ребёнка на улице и сбежал

В Санкт-Петербурге разыскивается мужчина, который напал с ножом на восьмиклассника. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она добавила, что в настоящее время мальчик находится в больнице, а злоумышленника активно ищут.

"Мои коллеги из Северной столицы ищут мужчину, который напал на школьника... Мужчина нанёс ножевое ранение ученику восьмого класса. Ребёнок был госпитализирован", — написала Волк в телеграм-канале, добавив, что инцидент произошёл в Красносельском районе вечером 1 декабря.

По информации "78.ru", раненого мальчика обнаружила женщина на улице Пограничника Гарькавого. Сотрудники полиции объявили в розыск приезжего из одной из стран СНГ, который ранее был судим по статье о незаконном приобретении, передаче или ношении оружия. На миграционном учёте мужчина не состоит. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.