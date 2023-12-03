Под Челябинском три человека пострадали при нападении пьяного пассажира автобуса

В Челябинской области задержали пьяного мужчину, который в ходе конфликта напал на пассажиров рейсового автобуса на 69-м километре трассы Челябинск – Троицк. Об этом сообщает региональная полиция в воскресенье, 3 декабря.

"В дежурную часть отдела полиции "Увельский" около 19 часов поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка. Кроме того, зачинщик конфликта, видимо, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается ломать кресла и двери, а в руках у него — предмет, похожий на холодное оружие. В результате водитель вынужден был остановиться на обочине автодороги", — указано в сообщении ведомства.

Там добавили, что в резне пострадали три человека, они получили травмы и порезы. Медики, прибывшие на место инцидента, оказали необходимую помощь пассажирам. Пьяный злоумышленник к тому моменту уже успел скрыться, однако вскоре его поймали сотрудники ГАИ у лесополосы с предметом, похожим на оружие.