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3 декабря, 08:55

Под Челябинском три человека пострадали при нападении пьяного пассажира автобуса

<p>Автобус и оружие, которым ранили трёх пассажиров в Челябинской области. Коллаж © LIFE. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/guvd74?w=wall-38643795_22274" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Полиция Челябинской области"</a></p>

Автобус и оружие, которым ранили трёх пассажиров в Челябинской области. Коллаж © LIFE. Обложка © VK / "Полиция Челябинской области"

В Челябинской области задержали пьяного мужчину, который в ходе конфликта напал на пассажиров рейсового автобуса на 69-м километре трассы Челябинск – Троицк. Об этом сообщает региональная полиция в воскресенье, 3 декабря.

"В дежурную часть отдела полиции "Увельский" около 19 часов поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка. Кроме того, зачинщик конфликта, видимо, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается ломать кресла и двери, а в руках у него — предмет, похожий на холодное оружие. В результате водитель вынужден был остановиться на обочине автодороги", — указано в сообщении ведомства.

Там добавили, что в резне пострадали три человека, они получили травмы и порезы. Медики, прибывшие на место инцидента, оказали необходимую помощь пассажирам. Пьяный злоумышленник к тому моменту уже успел скрыться, однако вскоре его поймали сотрудники ГАИ у лесополосы с предметом, похожим на оружие.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге ищут приезжего из одной из стран СНГ мужчину, напавшего с ножом на восьмиклассника. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в настоящее время пострадавший мальчик находится в больнице.

Дарья Нарыкова
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