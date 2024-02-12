Вооружённая банда ограбила 15-летнего сына профессора МГУ, приставив нож к горлу Задержан подозреваемый в ограблении сына профессора Бауманки и МГУ Архарова 12 февраля, 13:51 Михаил Архаров. Обложка © time-news.net

Сын профессора Бауманки и МГУ Михаила Архарова стал жертвой вооружённого нападения в центре Москве, у него потребовали деньги на "покупки для ребёнка". Об этом пишет SHOT.

Накануне днём 15-летний юноша шёл пешком в Басманном районе столицы, когда к нему подошли четверо незнакомцев. Один из них попросил 1600 рублей и предложил паспорт в качестве залога, чтобы якобы купить вещи для своего ребёнка. Подросток отказался переводить требуемую сумму, тогда один из мужчин догнал его и приставил нож к шее.

Молодой человек испугался и отдал тысячу злоумышленнику. Другой член банды извинился за нападение и объяснил, что просто очень нужны деньги. Пострадавший рассказал отцу о нападении, Михаил Архаров обратился в полицию. Одного подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

"11 февраля 2023 года фигурант, находясь возле дома, расположенного на улице Бауманская в Москве, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил денежные средства у 15-летнего подростка. После совершения преступления подозреваемый покинул место происшествия. Фигурант оперативно задержан, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", — подтвердили в столичном СУ СКР.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске банда грабителей проникла в частный дом, связала хозяйке руки скотчем и под угрозой пистолета похитила деньги и ценности на сумму около 22 миллионов рублей. Преступников уже задержали.

Авторы Татьяна Миссуми