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Вооружённая банда ограбила 15-летнего сына профессора МГУ, приставив нож к горлу

Задержан подозреваемый в ограблении сына профессора Бауманки и МГУ Архарова

12 февраля, 13:51
Михаил Архаров. Обложка © time-news.net

Михаил Архаров. Обложка © time-news.net

Сын профессора Бауманки и МГУ Михаила Архарова стал жертвой вооружённого нападения в центре Москве, у него потребовали деньги на "покупки для ребёнка". Об этом пишет SHOT.

Накануне днём 15-летний юноша шёл пешком в Басманном районе столицы, когда к нему подошли четверо незнакомцев. Один из них попросил 1600 рублей и предложил паспорт в качестве залога, чтобы якобы купить вещи для своего ребёнка. Подросток отказался переводить требуемую сумму, тогда один из мужчин догнал его и приставил нож к шее.

Молодой человек испугался и отдал тысячу злоумышленнику. Другой член банды извинился за нападение и объяснил, что просто очень нужны деньги. Пострадавший рассказал отцу о нападении, Михаил Архаров обратился в полицию. Одного подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

"11 февраля 2023 года фигурант, находясь возле дома, расположенного на улице Бауманская в Москве, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил денежные средства у 15-летнего подростка. После совершения преступления подозреваемый покинул место происшествия. Фигурант оперативно задержан, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", — подтвердили в столичном СУ СКР.

Неадекват порезал мальчика и его мать в Забайкалье, а после напал на местную школу
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Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске банда грабителей проникла в частный дом, связала хозяйке руки скотчем и под угрозой пистолета похитила деньги и ценности на сумму около 22 миллионов рублей. Преступников уже задержали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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