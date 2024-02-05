Трое грабителей вломились в дом в Ногинске, связали руки хозяйке и вынесли деньги и ценности
МВД: Задержаны жители Подмосковья, ограбившие хозяйку дома на 22 млн рублей
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В подмосковном Ногинске банда грабителей проникла в частный дом, связала хозяйке руки скотчем и под угрозой пистолета похитила деньги и ценности на сумму около 22 миллионов рублей. По данным начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой, злоумышленников было трое, а лица они прятали под балаклавой. Тем не менее преступников удалось вычислить и задержать.
Подозреваемые в ограблении дома в Ногинске. Возбуждено уголовное дело о разбое. Видео © Пресс-служба областного главка МВД
"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении данного преступления и при поддержке бойцов Росгвардии задержали их по местам жительства. В ходе обыска у задержанных обнаружено и изъято 14 тысяч долларов США, 17 телефонов и травматический пистолет", — сообщила Петрова.
Фигурантов дела взяли под стражу. Сейчас выясняется, не причастны ли они к другим подобным налётам, в том числе на территории Московского региона.
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