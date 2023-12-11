Неизвестные вломились в квартиру покойного Градского в Москве
MK.ru: Неизвестные вскрыли квартиру покойного Градского в Москве и вынесли вещи
Певец Александр Градский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Неизвестные люди вскрыли квартиру покойного певца и композитора Александра Градского в центре Москвы и вынесли оттуда вещи. О произошедшем вдове мэтра Марине Коташенко-Градской сообщили соседи, однако она не смогла приехать к месту происшествия, сообщает сайт MK.ru.
Узнав о ситуации, вдова композитора сразу же вызвала полицейских, однако до места они так и не доехали. Соседи также сообщили, что к дому два раза подъезжал грузовик, куда загружали вещи. Предварительно, рядом с ним находился сын певца — Даниил, однако из-за тёмного времени суток его могли перепутать с кем-то другим. На данный момент неизвестно, что именно было вынесено из квартиры и действительно ли это было ограбление.
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Недавно вдова Градского Марина обвинила старших детей композитора в осквернении памяти отца. По словам Коташенко-Градской, бывшая супруга Ольга и старшие дети певца Даниил и Мария рассказывают о несправедливом разделе имущества на различных ток-шоу, пороча имя артиста. К тому же они подали на вдову и их общих с Александром Борисовичем детей в суд. Кстати, сразу же после смерти певца третья жена Градского подала в суд на молодую вдову и своих собственных детей, потребовав долю в наследстве, однако ей было отказано в удовлетворении иска. После этого она, её сын и дочь обратились в суд с апелляцией.