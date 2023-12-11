Неизвестные вломились в квартиру покойного Градского в Москве

Неизвестные люди вскрыли квартиру покойного певца и композитора Александра Градского в центре Москвы и вынесли оттуда вещи. О произошедшем вдове мэтра Марине Коташенко-Градской сообщили соседи, однако она не смогла приехать к месту происшествия, сообщает сайт MK.ru.

Узнав о ситуации, вдова композитора сразу же вызвала полицейских, однако до места они так и не доехали. Соседи также сообщили, что к дому два раза подъезжал грузовик, куда загружали вещи. Предварительно, рядом с ним находился сын певца — Даниил, однако из-за тёмного времени суток его могли перепутать с кем-то другим. На данный момент неизвестно, что именно было вынесено из квартиры и действительно ли это было ограбление.