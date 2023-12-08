Вдова Градского обвинила старших детей композитора в осквернении памяти отца

Вдова певца и композитора Александра Градского Марина отреагировала на претензии к ней со стороны третьей жены мэтра Ольги и его старших детей Даниила и Марии. В беседе с NEWS.ru она обвинила их в осквернении памяти о музыканте.

По словам Коташенко-Градской, бывшая супруга и старшие дети артиста рассказывают о несправедливом разделе имущества на различных ток-шоу, пороча имя артиста. К тому же они подали на вдову и их общих с Александром Борисовичем детей в суд, и теперь она вынуждена встать на защиту несовершеннолетних Александра и Ивана.

"То есть это я и мои дети защищаемся от нападок второй стороны. Это Ольга Семёновна внезапно заявила свои супружеские (!) права на имущество. Убедительно обосновать в суде, почему она сделала это лишь спустя более чем 20 лет после развода и только после смерти Александра Борисовича, она не смогла. Вследствие чего суд справедливо отказал ей в исковых требованиях", — объяснила вдова.

Она напомнила, что Градский при жизни обеспечил старших детей элитными квартирами в столице. У неё же с младшими детьми квартира в Козицком — единственное московское жильё. Теперь 42-летний Даниил и 36-летняя Мария называют руинами доставшуюся им усадьбу в русском стиле с огромной площадью и прудом, которую музыкант лично строил в течение десяти лет. Тем не менее они сами претендовали на этот объект, и суд принял их пожелания во внимание.

Конашенко-Градская также опровергла обвинения Даниила и Марии в том, что отказывается от мирового способа урегулирования спора. По её мнению, под мировым соглашением старшие дети понимают соблюдение только их пожеланий. Ложью вдова назвала и заявления, что старшие наследники лишены возможности установить памятник на могиле. По её словам, она много раз обращалась к ним по этому вопросу, звонила и направляла официальное письмо, но её проигнорировали. Вдова подозревает старших детей музыканта в желании "продолжать сниматься в передачах и спекулировать на имени отца".