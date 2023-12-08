Вдова Градского обвинила старших детей композитора в осквернении памяти отца
Вдова Градского Марина с сыновьями Сашей и Ваней. Обложка © NEWS.ru
Вдова певца и композитора Александра Градского Марина отреагировала на претензии к ней со стороны третьей жены мэтра Ольги и его старших детей Даниила и Марии. В беседе с NEWS.ru она обвинила их в осквернении памяти о музыканте.
По словам Коташенко-Градской, бывшая супруга и старшие дети артиста рассказывают о несправедливом разделе имущества на различных ток-шоу, пороча имя артиста. К тому же они подали на вдову и их общих с Александром Борисовичем детей в суд, и теперь она вынуждена встать на защиту несовершеннолетних Александра и Ивана.
"То есть это я и мои дети защищаемся от нападок второй стороны. Это Ольга Семёновна внезапно заявила свои супружеские (!) права на имущество. Убедительно обосновать в суде, почему она сделала это лишь спустя более чем 20 лет после развода и только после смерти Александра Борисовича, она не смогла. Вследствие чего суд справедливо отказал ей в исковых требованиях", — объяснила вдова.
Она напомнила, что Градский при жизни обеспечил старших детей элитными квартирами в столице. У неё же с младшими детьми квартира в Козицком — единственное московское жильё. Теперь 42-летний Даниил и 36-летняя Мария называют руинами доставшуюся им усадьбу в русском стиле с огромной площадью и прудом, которую музыкант лично строил в течение десяти лет. Тем не менее они сами претендовали на этот объект, и суд принял их пожелания во внимание.
Конашенко-Градская также опровергла обвинения Даниила и Марии в том, что отказывается от мирового способа урегулирования спора. По её мнению, под мировым соглашением старшие дети понимают соблюдение только их пожеланий. Ложью вдова назвала и заявления, что старшие наследники лишены возможности установить памятник на могиле. По её словам, она много раз обращалась к ним по этому вопросу, звонила и направляла официальное письмо, но её проигнорировали. Вдова подозревает старших детей музыканта в желании "продолжать сниматься в передачах и спекулировать на имени отца".
"Теперь я уже публично обращаюсь к Даниилу и Марии Градским с очередным предложением наконец-то принять участие в выборе проекта памятника. Я продолжаю считать, что, несмотря на все наши материальные споры и скандалы, памятник — это дело чести и дань памяти Александру Борисовичу", — заявила вдова.
"Страшно за себя и за детей": Адвокат вдовы Градского раскрыла детали нового ограбления загородного дома
Напомним, народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года, ему было 72 года. За два дня до смерти он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Госпитализации предшествовало резкое ухудшение здоровья после перенесённого коронавируса. Третья жена Градского, Ольга, подала в суд на молодую вдову и своих собственных детей, потребовав долю в наследстве, однако ей было отказано в удовлетворении иска. После этого она, её сын и дочь обратились в суд с апелляцией.