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22 ноября, 17:18

Третья жена Градского и их общие дети подали жалобу по иску о разделе имущества

Старшие дети народного артиста России Александра Градского Даниил и Мария вместе с матерью Ольгой, которая стала третьей женой музыканта, подали апелляцию после того, как суд отказал женщине в получении доли наследства. Она требовала признать её права на совместно нажитое имущество в браке с композитором.

Как отмечает портал "Страсти", недовольными долей остались и дети Градского — они получили дом в закрытом элитном подмосковном посёлке, участки земли общей площадью около 4000 квадратных метров и квартиру в столице. Дети вместе с матерью подали жалобы на решение суда 20 ноября, требуя выделить им больше наследства артиста.

Четвёртой и последней жене Градского Марине Коташенко и её двум несовершеннолетним детям достался дом в Подмосковье, а также нежилые помещения в центре столицы — их исполнитель хита "Как молоды мы были" сдавал в аренду. Кроме того, они получили участки земли в Подмосковье общей площадью 4700 квадратных метров.

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Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. За два дня до смерти он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Госпитализации предшествовало резкое ухудшение состояния здоровья после перенесённого коронавируса.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Осипов
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