Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства

В Москве суд отказал третьей супруге народного артиста России Александра Градского Ольге Градской в получении доли его наследства. Пара была в браке с 1980 по 2001 год. Именно в отношениях с Ольгой композитор стал популярен и обзавёлся многомиллионной недвижимостью.