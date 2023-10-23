Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства
В Москве суд отказал третьей супруге народного артиста России Александра Градского Ольге Градской в получении доли его наследства. Пара была в браке с 1980 по 2001 год. Именно в отношениях с Ольгой композитор стал популярен и обзавёлся многомиллионной недвижимостью.
Как сообщает РИА "Новости", третья жена покойного композитора ещё в прошлом году обратилась с иском в суд к Марине Коташенко (вдова Градского) и собственным детям Марии и Даниилу. Дело рассматривалось в закрытом режиме. И сегодня суд встал на сторону ответчиков.
"Суд отказал в удовлетворении иска", — сообщили агентству в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Напомним, певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября 2021-го, ему было 72 года. За два дня до смерти он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Госпитализации предшествовало резкое ухудшение здоровья после перенесённого коронавируса.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев