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23 октября, 13:01

Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства

В Москве суд отказал третьей супруге народного артиста России Александра Градского Ольге Градской в получении доли его наследства. Пара была в браке с 1980 по 2001 год. Именно в отношениях с Ольгой композитор стал популярен и обзавёлся многомиллионной недвижимостью.

Как сообщает РИА "Новости", третья жена покойного композитора ещё в прошлом году обратилась с иском в суд к Марине Коташенко (вдова Градского) и собственным детям Марии и Даниилу. Дело рассматривалось в закрытом режиме. И сегодня суд встал на сторону ответчиков.

"Суд отказал в удовлетворении иска", — сообщили агентству в пресс-службе Тверского суда Москвы.

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Напомним, певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября 2021-го, ему было 72 года. За два дня до смерти он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Госпитализации предшествовало резкое ухудшение здоровья после перенесённого коронавируса.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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