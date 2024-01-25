Неадекват порезал мальчика и его мать в Забайкалье, а после напал на местную школу

В Забайкальском крае покрытый кровью мужчина с ножом напал на одну из школ. А перед этим он порезал женщину и её ребёнка. Кровопролитию в учебном заведении успели помешать сотрудники полиции. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, утром 24 января неизвестный мужчина вломился на придомовой участок на улице Амурской в посёлке Амазар Могочинского района. Сначала он напал на десятилетнего мальчика, стал его душить и нанёс несколько ударов ножом в ногу. 32-летняя мать ребёнка бросилась к сыну на помощь, и нападавший трижды ранил её в область груди, но женщине удалось отбить мальчика и убежать с ним к соседям.