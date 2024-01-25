Неадекват порезал мальчика и его мать в Забайкалье, а после напал на местную школу
SHOT: Окровавленный мужчина с ножом напал на школу в Забайкальском крае
Напавший с ножом на школу в Забайкалье мужчина. Обложка © t.me / SHOT
В Забайкальском крае покрытый кровью мужчина с ножом напал на одну из школ. А перед этим он порезал женщину и её ребёнка. Кровопролитию в учебном заведении успели помешать сотрудники полиции. Об этом сообщает SHOT.
По информации канала, утром 24 января неизвестный мужчина вломился на придомовой участок на улице Амурской в посёлке Амазар Могочинского района. Сначала он напал на десятилетнего мальчика, стал его душить и нанёс несколько ударов ножом в ногу. 32-летняя мать ребёнка бросилась к сыну на помощь, и нападавший трижды ранил её в область груди, но женщине удалось отбить мальчика и убежать с ним к соседям.
После этого залитый кровью невменяемый бросился к местной школе, где и был задержан правоохранителями. В полиции установили его личность, нападавшим оказался один из местных жителей — 37-летний Руслан Г., ранее судимый за кражи и разбой. Сейчас на него заведено дело о покушении на убийство, за которое ему светит 10 лет колонии.
Ранее Лайф рассказывал о поножовщине, которая произошла 21 января в жилом доме в Москве. Тогда сообщалось, что 37-летний иранец напал в лифте на двух детей, в результате чего один из мальчиков воткнул нож в ягодицу мужчине. Но Лайф позже выяснил, что два десятилетних мальчика поругались с соседом в лифте, а потом вместе с 24-летним дядей Анваром вломились в квартиру иранца на 16-м этаже, жестоко избили его и нанесли ранения ножом. Пострадавший в тяжёлом состоянии под ИВЛ. Старшему из напавших теперь грозит 14 лет колонии. Племянники уже дали против дяди показания. Вчера стало известно о том, что столичный суд заключил Анвара под стражу на два месяца.