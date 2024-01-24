Нападение вооружённых пятиклассников на иранца в московском ЖК вылилось в первый арест
В Москве арестован мужчина, напавший с племянниками-пятиклассниками на иранца
Зюзинский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца гражданина Азербайджана Анвара Мамедова, который вместе с детьми напал на соседа-иранца в ЖК "Эталон-Сити" в Южном Бутове. Просить прощения у семьи пострадавшего, который сейчас в тяжёлом состоянии, он категорически отказался. Вину фигурант также не признал, пишет SHOT.
Арест гражданина Азербайджана Анвара Мамедова, который вместе с детьми напал на соседа-иранца. Видео © SHOT
Мамедову вменяются п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 139 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой и нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия).
Напомним, нападение произошло накануне, 21 января, в жилом доме в Москве. Тогда сообщалось, что 37-летний иранец напал в лифте на двух детей, в результате чего один из мальчиков воткнул нож в ягодицу мужчине. Но Лайф позже выяснил, что два десятилетних мальчика поругались с соседом в лифте, а потом вместе с 24-летним дядей Анваром вломились в квартиру иранца на 16-м этаже, жестоко избили его и нанесли ранения ножом. Пострадавший в тяжёлом состоянии под ИВЛ. Старшему из напавших теперь грозит 14 лет колонии. Племянники уже дали против дяди показания.