Нападение вооружённых пятиклассников на иранца в московском ЖК вылилось в первый арест

Зюзинский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца гражданина Азербайджана Анвара Мамедова, который вместе с детьми напал на соседа-иранца в ЖК "Эталон-Сити" в Южном Бутове. Просить прощения у семьи пострадавшего, который сейчас в тяжёлом состоянии, он категорически отказался. Вину фигурант также не признал, пишет SHO T .

Напомним, нападение произошло накануне, 21 января, в жилом доме в Москве. Тогда сообщалось, что 37-летний иранец напал в лифте на двух детей, в результате чего один из мальчиков воткнул нож в ягодицу мужчине. Но Лайф позже выяснил, что два десятилетних мальчика поругались с соседом в лифте, а потом вместе с 24-летним дядей Анваром вломились в квартиру иранца на 16-м этаже, жестоко избили его и нанесли ранения ножом. Пострадавший в тяжёлом состоянии под ИВЛ. Старшему из напавших теперь грозит 14 лет колонии. Племянники уже дали против дяди показания.