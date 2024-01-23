В Москве иранец напал на пятиклассников из-за вежливости и получил от ребёнка нож в ягодицу
В Москве пятиклассники вонзили нож в ягодицу напавшего на них в лифте иранца
Иранец, напавший на пятиклассников / последствия драки на лестничной клетке. Обложка © t.me / SHOT
В Москве 37-летний уроженец Ирана напал в лифте на двух братьев-пятиклассников. Во время потасовки один из мальчиков воткнул нож в ягодицу обидчику, сообщает SHOT.
Иранец напал на школьников в лифте. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, десятилетние братья возвращались домой около семи вечера в районе Южное Бутово. У подъезда они встретили соседа-иранца, который жил этажом выше. Мальчики открыли дверь и пропустили его вперёд, однако мужчина такой жест почему-то не оценил. В лифте иранец стал отвешивать подзатыльники одному из мальчишек. В итоге ребята выбежали на своём 15-м этаже и позвали на помощь старшего брата. Пока он дрался с иранцем, один из пятиклассников взял нож и воткнул его в ягодицу агрессивному соседу.
Мужчину увезли в больницу. По словам братьев, иранец первый начал размахивать ножом и бросаться с ним на старшего брата. Сейчас в инциденте разбираются правоохранители.
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