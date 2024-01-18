В Балашихе девочка разозлилась на брата из-за супа и чуть не убила его кухонным ножом

В Подмосковье 11-летняя девочка разозлилась на младшего брата из-за разлитого супа и чуть не убила его кухонным ножом. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне в Балашихе, в доме, расположенном по улице Авиарембаза. Родители ушли на работу и наказали старшей накормить девятилетнего брата. Около десяти вечера они принялись ужинать: девочка налила младшему суп и принялась резать хлеб, однако тот случайно опрокинул тарелку.

Неосторожность мальчика вывела "воспитательницу" из себя, она принялась ругать брата, а тот стал кричать на неё в ответ. В итоге девочка не выдержала и метнула в него острый нож. Лезвие вошло в грудь ребёнка и лишь через мгновение сестра поняла, что натворила. Она тут же побежала к соседям просить о помощи и звонить в скорую.

В итоге пострадавшего госпитализировали. В больнице врачи провели ему операцию, сейчас мальчику ничего не угрожает. Теперь в инциденте разбирается полиция, проводится проверка.