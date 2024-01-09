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9 января, 07:26

В Калужской области ребёнок найден мёртвым после ссоры с матерью

В Обнинске Калужской области найден мёртвым 11-летний мальчик. По данным SHOT, накануне вечером мать и подросток поссорились, после чего последний обиделся и заперся в своей комнате.

Через некоторое время женщина зашла в комнату и увидела тело сына. Теперь в этой истории разбирается полиция. Известно, что погибший на учёте в ПДН не состоял и рос в полной семье.

"Раздули из ничего": На Урале разгорелся скандал из-за реакции полковника на избиение 11-летней сироты
"Раздули из ничего": На Урале разгорелся скандал из-за реакции полковника на избиение 11-летней сироты

Ранее в Санкт-Петербурге 11-летний сирота набросился с ножом на воспитательницу. Он успел порезать женщине руку. Пострадавшую госпитализировали. Известно, что напавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и неоднократно сбегал.

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Матвей Константинов
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