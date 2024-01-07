"Раздули из ничего": На Урале разгорелся скандал из-за реакции полковника на избиение 11-летней сироты
Тагильский полицейский назвал раздутым скандал с избиением девочки и удалил пост
В Нижнем Тагиле Свердловской области не утихает общественный резонанс вокруг истории с избиением подростками-мигрантами 11-летней девочки-сироты. Мать братьев стояла рядом и снимала всё на видео. Однако особенно общественность возмутил комментарий в соцсетях, который оставил замначальника 19-го отдела полиции полковник Тарас Булгаков.
"Раздули из ничего", — так оперативник прокомментировал произошедшее.
Удалённый пост полковника Булгакова. Скриншот © VK
К своему комментарию Булгаков также добавил смайлик "Фейспалм", который выражает стыд и разочарование. Однако жители Нижнего Тагила, очевидно, с подобной реакцией не согласились и забросали полковника гневными комментариями, после чего тот удалил свою запись.
Инцидент, напомним, произошёл 29 декабря. По версии следствия, дети мигрантов напали на улице на сверстников — сначала ударили мальчика, а потом ногами избили 11-летнюю одноклассницу. При этом мать обидчиков стояла рядом и снимала всё на видео. В итоге девочку с тяжёлыми травмами госпитализировали, 5 января её выписали из больницы. Нападавших подростков уже поставили на учёт в ПДН. Помимо уголовного дела по факту нападения на ребёнка было заведено административное дело в отношении родителей подозреваемых детей. Ситуация находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.
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