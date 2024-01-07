"Раздули из ничего": На Урале разгорелся скандал из-за реакции полковника на избиение 11-летней сироты

В Нижнем Тагиле Свердловской области не утихает общественный резонанс вокруг истории с избиением подростками-мигрантами 11-летней девочки-сироты. Мать братьев стояла рядом и снимала всё на видео. Однако особенно общественность возмутил комментарий в соцсетях, который оставил замначальника 19-го отдела полиции полковник Тарас Булгаков.

"Раздули из ничего", — так оперативник прокомментировал произошедшее.

Удалённый пост полковника Булгакова. Скриншот © VK

К своему комментарию Булгаков также добавил смайлик "Фейспалм", который выражает стыд и разочарование. Однако жители Нижнего Тагила, очевидно, с подобной реакцией не согласились и забросали полковника гневными комментариями, после чего тот удалил свою запись.