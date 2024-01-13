Убийце и насильнику прострелили мошонку при задержании в Рязани

В Рязани полицейские при задержании прострелили мошонку насильнику и убийце-рецидивисту. Мужчина пытался порезать одного из сотрудников правоохранительных органов, поэтому полицейские открыли по нему стрельбу. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, поздним вечером 12 января 57-летний Сергей К. попытался обокрасть частный дом, из которого уехали хозяева, но ему не хватило скрытности: злоумышленника заметили очевидцы и сразу же вызвали полицию. К месту происшествия прибыли два лейтенанта в возрасте 26 и 33 лет. Мужчина, увидев полицейских, кинулся к более молодому сотруднику с ножом и нанёс ему серьёзное ранение печени. Напарник пострадавшего расстрелял Сергея из табельного оружия.

Правоохранитель и напавший госпитализированы. Злоумышленник получил огнестрельные ранения живота и бедра, а также сквозную рану мошонки. Выяснилось, что в прошлом он заработал себе внушительный криминальный послужной список. На его счету судимости за убийство, изнасилование, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера. Теперь против него возбуждено новое уголовное дело за посягательство на жизнь полицейского. Преступнику грозит до 20 лет колонии.