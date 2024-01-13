В Балашихе педофил показал пенис школьнице и умер в отделе полиции
SHOT: В Балашихе в отделе полиции умер подозреваемый в педофилии мужчина
В отделе полиции в подмосковной Балашихе умер педофил, ранее задержанный за демонстрацию своих половых органов 15-летней девочке у подъезда. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, испуганная школьница рассказала маме о выходке извращенца, которая случилась у их дома, женщина вызвала правоохранителей. Полицейские быстро приехали на место происшествия и нашли мужчину в подъезде. Им оказался 52-летний Роман, находившийся под подпиской о невыезде по подозрению в грабеже.
Любитель оголяться перед детьми не сопротивлялся, когда его отвезли в отдел полиции для разбирательств. Но через десять минут пребывания там самочувствие задержанного ухудшилось, он начал хрипеть и потерял сознание. Врачи скорой помощи попытались его реанимировать, но мужчина умер. Причины случившегося расследуются.
Ранее жители города Мензелинска в Татарстане учинили самосуд над педофилом, увидев кадры изнасилования девочки с видеоглазка. Приехавший в гости к знакомой на новогодние выходные мужчина напал на её маленькую дочь на лестничной клетке.
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