В Балашихе педофил показал пенис школьнице и умер в отделе полиции

В отделе полиции в подмосковной Балашихе умер педофил, ранее задержанный за демонстрацию своих половых органов 15-летней девочке у подъезда. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, испуганная школьница рассказала маме о выходке извращенца, которая случилась у их дома, женщина вызвала правоохранителей. Полицейские быстро приехали на место происшествия и нашли мужчину в подъезде. Им оказался 52-летний Роман, находившийся под подпиской о невыезде по подозрению в грабеже.

Любитель оголяться перед детьми не сопротивлялся, когда его отвезли в отдел полиции для разбирательств. Но через десять минут пребывания там самочувствие задержанного ухудшилось, он начал хрипеть и потерял сознание. Врачи скорой помощи попытались его реанимировать, но мужчина умер. Причины случившегося расследуются.