Пятиклассник из томской гимназии обвинил физрука в домогательствах

Учителя физкультуры из Томска обвинили в домогательствах. Жертва — пятиклассник местной гимназии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Неладное 11-летний юноша заподозрил примерно в начале ноября прошлого года. Когда странное поведение со стороны физрука стало явным, мальчику было стыдно признаваться родителям. Так продолжалось полтора месяца, пока он всё же не рассказал семье, что учитель периодически трогает его за интимные места. Те в шоке обратились в полицию.

В итоге 56-летнего педагога задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". К слову, ранее мужчина уже был судим — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.