В Сергиевом Посаде поймали тренера-педофила, ублажавшего себя при детях

Тренер детской школы каратэ из подмосковного Сергиева Посада попался на публичном самоудовлетворении перед маленькими девочками. По данным SHOT, на счету 32-летнего извращенца минимум четыре жертвы за три месяца. Он ублажал себя и заставлял их "помогать".

Тренер-педофил из Московской области. Фото © SHOT

Так, сначала на педофила пожаловались две девочки 10 и 12 лет, а потом ещё две 11 и 12 лет. Причём к последним "педагог" приставал буквально на днях, 12 декабря. Все родители обратились в полицию.

Извращенца уже задержали, возбуждены уголовные дела по двум статьям — "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия". Ему грозит более 20 лет колонии.