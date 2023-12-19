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19 декабря, 14:22

В Сергиевом Посаде поймали тренера-педофила, ублажавшего себя при детях

Тренер детской школы каратэ из подмосковного Сергиева Посада попался на публичном самоудовлетворении перед маленькими девочками. По данным SHOT, на счету 32-летнего извращенца минимум четыре жертвы за три месяца. Он ублажал себя и заставлял их "помогать".

Тренер-педофил из Московской области. Фото © SHOT

Тренер-педофил из Московской области. Фото © SHOT

Так, сначала на педофила пожаловались две девочки 10 и 12 лет, а потом ещё две 11 и 12 лет. Причём к последним "педагог" приставал буквально на днях, 12 декабря. Все родители обратились в полицию.

Извращенца уже задержали, возбуждены уголовные дела по двум статьям — "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия". Ему грозит более 20 лет колонии.

В России могут запретить педофилам посещать школы и детские площадки

В России могут запретить педофилам посещать школы и детские площадки

Ранее в Санкт-Петербурге задержали серийного педофила, за шесть лет изнасиловавшего не менее трёх девочек. Всем жертвам было не более 16 лет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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