В России могут запретить педофилам посещать школы и детские площадки
В Госдуму внесли законопроект о запрете судимым за педофилию посещать школы
Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о запрете судимым за педофилию посещать территории образовательных учреждений и организаций для отдыха детей. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента — в нём предлагается изменить закон "Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы".
В законопроекте уточняется, что суд должен запрещать россиянам с непогашенной судимостью за педофилию посещать территории медицинских, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций. Кроме того, этих людей хотят не пускать в некоторые культурные учреждения и детские площадки. При этом документ сохраняет действующий запрет выезжать за территорию, установленную судом.
Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от педофилов. В частности, приостанавливается течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы.
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