Кошмарят весь подъезд: Жители ЖК в Бутове пожаловались на пятиклассников, ранивших иранца в ягодицу

Жильцы ЖК "Эталон-сити" в Южном Бутове, где пятиклассник пырнул ножом соседа-иранца, готовят коллективное заявление. Они рассказали, что с этими детьми уже давно мучается весь подъезд, пишет SHOT.

Соседи рассказали, что двое пятиклассников — уроженцы Азербайджана — постоянно ведут себя вызывающе, а также угрожают другим детям. Жители дома уверены, что 37-летний сосед сам стал жертвой агрессивных школьников. На видео с камер видеонаблюдения видно, что мужчина ведёт себя спокойно, хотя ранее сообщалось, что он первый напал на детей, раздав им подзатыльники. По версии соседей, скорее всего, нагрубили мужчине, поэтому тот пошёл разбираться со старшими.

Пострадавший мужчина в лифте вместе с напавшими на него детьми. Видео © t.me / SHOT

На другом видео — старший брат детей. Во время драки с ним и пострадал иранец. Выяснилось, что, помимо ягодицы, ребёнок ранил его в бедро и в бок. Сейчас мужчина в реанимации в тяжёлом состоянии.

Старший брат в лифте вместе с братьями, напавшими на иранца. Видео © t.me / SHOT

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой". Местные собирают жалобы жильцов, чтобы составить заявление. Известно, что семья владеет двумя квартирами в этом доме, а глава семейства — бизнесмен.