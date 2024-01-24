Вломились в квартиру: Вскрылись новые подробности нападения пятиклассников на иранца в Москве

Стали известны подробности нападения братьев-пятиклассников на уроженца Ирана в жилом доме в Москве. Оказалось, что двое 10-летних мальчиков и их 24-летний брат вломились в квартиру иранца на 16-м этаже, жестоко избили его и нанесли ранения ножом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Двое младших и старший братья едут на 16-й этаж в многоэтажке в Москве, чтобы разобраться с соседом-иранцем. Видео © Telegram / SHOT

По информации канала, в настоящее время пострадавший подключён к системе искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). За его состоянием следят врачи. По данным медиков, у уроженца Ирана глубокое ранение, из-за которого у мужчины развились острые сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточности.

Сейчас расследуется уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой" и "Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия". 24-летнему нападавшему грозит до 14 лет лишения свободы. Правоохранители выяснили, что мужчина официально нигде не работает.