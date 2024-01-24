Регион

Уведомления отключены

24 января, 08:42

Вломились в квартиру: Вскрылись новые подробности нападения пятиклассников на иранца в Москве

SHOT: Братья-азербайджанцы напали на иранца в Москве, вломившись в его квартиру

Стали известны подробности нападения братьев-пятиклассников на уроженца Ирана в жилом доме в Москве. Оказалось, что двое 10-летних мальчиков и их 24-летний брат вломились в квартиру иранца на 16-м этаже, жестоко избили его и нанесли ранения ножом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Двое младших и старший братья едут на 16-й этаж в многоэтажке в Москве, чтобы разобраться с соседом-иранцем. Видео © Telegram / SHOT

По информации канала, в настоящее время пострадавший подключён к системе искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). За его состоянием следят врачи. По данным медиков, у уроженца Ирана глубокое ранение, из-за которого у мужчины развились острые сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточности.

Сейчас расследуется уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой" и "Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия". 24-летнему нападавшему грозит до 14 лет лишения свободы. Правоохранители выяснили, что мужчина официально нигде не работает.

Кошмарят подъезд: Жители ЖК в Бутове пожаловались на пятиклассников, ранивших иранца в ягодицу
Кошмарят подъезд: Жители ЖК в Бутове пожаловались на пятиклассников, ранивших иранца в ягодицу

Напомним, нападение произошло накануне, 21 января, в жилом доме в Москве. Тогда сообщалось, что 37-летний иранец напал в лифте на двух детей, в результате чего один из мальчиков воткнул нож в ягодицу мужчине.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ян Поланин
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров